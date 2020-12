Alfonso Signorini svela: Capodanno con il Grande Fratello Vip (Di sabato 5 dicembre 2020) I Vip del reality di Canale 5 brinderanno il 31 dicembre con i telespettatori Alla fine tra lo show musicale condotto da Federica Panicucci e il Grande Fratello Vip presentato da Alfonso Signorini, Mediaset ha scelto i vipponi per brindare con il pubblico a Capodanno. A condividere la notizia con il pubblico e con i vip in gioco è stato il conduttore durante la diretta di ieri sera su Canale 5. E i vipponi hanno accolto la notizia con Grande entusiasmo perché così l’ultima notte dell’anno non saranno da soli nella casa di Cinecittà. Così giovedì 31 dicembre, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Alfonso Signorini dallo studio di Canale 5 prenderà la linea e si collegherà con i concorrenti del ... Leggi su 361magazine (Di sabato 5 dicembre 2020) I Vip del reality di Canale 5 brinderanno il 31 dicembre con i telespettatori Alla fine tra lo show musicale condotto da Federica Panicucci e ilVip presentato da, Mediaset ha scelto i vipponi per brindare con il pubblico a. A condividere la notizia con il pubblico e con i vip in gioco è stato il conduttore durante la diretta di ieri sera su Canale 5. E i vipponi hanno accolto la notizia conentusiasmo perché così l’ultima notte dell’anno non saranno da soli nella casa di Cinecittà. Così giovedì 31 dicembre, subito dopo il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella,dallo studio di Canale 5 prenderà la linea e si collegherà con i concorrenti del ...

fanpage : 'Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso Signorini, Alessia Marcuzzi e tutta la schiera della vostra bolgia infer… - savageanthxm : Per la prossima edizione esigo Ilary Blasi cioè è proprio un must io non voglio più vedere qualcosa condotta da Alf… - Dadaduckappo : @GrandeFratello Il colpo di scena ce lo hai avuto solo tu, Alfonso Signorini, Pupo e la Elia... - Annienne98 : RT @anit_rap: Comunque ad Alfonso Signorini, vorrei ricordare e sottolineare,che anche se Giulia ha scelto di partecipare al GF,ciò non vuo… - Vincenz02550520 : RT @Saida_Samantha: Rosalinda a Dayane: R: cosa ti ha detto Alfonso per convincerti? D: niente, mi ha parlato Antonella.. Dayane asfalted S… -