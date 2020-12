Al Bano Carrisi lancia un disperato appello | “Non fatelo vi prego!”

Leggi su curiosauro

(Di sabato 5 dicembre 2020) Alnon sta vivendo un bel periodo per via della pandemia da Covid 19 euna tutti Manca davvero poco a Natale, anche se quest’anno sarà un pò diverso per tutti. Il Covid ha cambiato il modo di vivere e di relazionarsi con gli altri, motivo per cui anche queste L'articolo Curiosauro.