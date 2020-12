Via Lattea in 3D: Gaia ci svela i segreti del nostro universo (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’osservatorio Gaia dell’Esa ha realizzato attraverso i dati raccolti dai suoi astronomi un nuovo atlante che ci svela la via Lattea in 3D. Attraverso questa mappa della galassia si possono ammirare le costellazioni si muovono nello spazio. È il progetto più realistico mai realizzato. Via Lattea 3D: ecco la mappa più precisa mai realizzata Grazie Leggi su periodicodaily (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’osservatoriodell’Esa ha realizzato attraverso i dati raccolti dai suoi astronomi un nuovo atlante che cila viain 3D. Attraverso questa mappa della galassia si possono ammirare le costellazioni si muovono nello spazio. È il progetto più realistico mai realizzato. Via3D: ecco la mappa più precisa mai realizzata Grazie

