Tratta degli esseri umani, bene le eccellenze locali ma manca una strategia nazionale (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Nella lotta alla tratta degli esseri umani, in particolare delle donne a scopo di sfruttamento sessuale, sono molte le eccellenze locali sviluppate in Italia. A mancare, pero’, e’ un sistema strategico nazionale, con obiettivi verificabili e concreti, un’allocazione stabile delle risorse e un coordinamento tra i vari protocolli territoriali. È quanto emerge dalle voci dei relatori del webinar organizzato stamattina, per fare il punto sul tema, dalla Cooperativa sociale BeFree al termine del progetto Assist sull’integrazione delle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale realizzato con cinque partner europei (Immigrant Council of Ireland di Dublino, Surt di Barcellona, Just Right Glasgow in Scozia, Solwodi di Bonn e European Network of Migrant Women-ENoMW) e finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami). Leggi su dire (Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA – Nella lotta alla tratta degli esseri umani, in particolare delle donne a scopo di sfruttamento sessuale, sono molte le eccellenze locali sviluppate in Italia. A mancare, pero’, e’ un sistema strategico nazionale, con obiettivi verificabili e concreti, un’allocazione stabile delle risorse e un coordinamento tra i vari protocolli territoriali. È quanto emerge dalle voci dei relatori del webinar organizzato stamattina, per fare il punto sul tema, dalla Cooperativa sociale BeFree al termine del progetto Assist sull’integrazione delle donne vittime di tratta e sfruttamento sessuale realizzato con cinque partner europei (Immigrant Council of Ireland di Dublino, Surt di Barcellona, Just Right Glasgow in Scozia, Solwodi di Bonn e European Network of Migrant Women-ENoMW) e finanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami).

AccademiaCrusca : Il termine DISGUIDATO – nei regolamenti aeroportuali, nelle comunicazioni degli uffici postali o nei documenti dell… - giuseppebaggio : 04/12/2020 #Italia #Sicilia #Pescatori #Libia #sequestro #DiMaio 'Farnesina e l’intelligence stanno facendo di tutt… - BG_Grace : RT @PaleoAppi: #FossilFriday (2/4) Si tratta di un dinosauro erbivoro del gruppo degli adrosauri, animali spesso riconoscibili dalla presen… - rienzo_carla : @Max_Cani @matteosalvinimi I giovani medici devono essere anche contro la tratta degli esseri umani per soldi, e invece pare di no - AmorosoCisl : RT @Cisl_ER: #SavetheDate #9dicembre ??Iscriviti al webinar che parlerà della collaborazione tra la Cisl Emilia-Romagna e @apg23_org per fav… -

Ultime Notizie dalla rete : Tratta degli Tratta degli esseri umani, bene le eccellenze locali ma manca una strategia nazionale Dire Di Battista: «Totalmente d’accordo con Grillo. Il M5S non la chiami patrimoniale»

“L’intervento di Grillo? Sono totalmente d’accordo con lui quando propone soluzioni alternative per reperire risorse per il Paese”: Alessandro Di Battista, leader dei ribelli M5S, spingere sulla scort ...

Decathlon verso l’apertura a Palermo al Conca d’Oro ma la trattativa non decolla

Dei 180 dipendenti di Auchan Conad ne ha rilevato 120 che operano circa su due terzi dell'area ex Auchan. Dei 60 rimasti fuori 22 hanno accettato la proposta di esodo incentivato mentre in cassa integ ...

“L’intervento di Grillo? Sono totalmente d’accordo con lui quando propone soluzioni alternative per reperire risorse per il Paese”: Alessandro Di Battista, leader dei ribelli M5S, spingere sulla scort ...Dei 180 dipendenti di Auchan Conad ne ha rilevato 120 che operano circa su due terzi dell'area ex Auchan. Dei 60 rimasti fuori 22 hanno accettato la proposta di esodo incentivato mentre in cassa integ ...