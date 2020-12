The Game Awards 2020: Brie Larson e Troy Baker tra gli ospiti (Di venerdì 4 dicembre 2020) Qualche ora fa vi abbiamo annunciato che tra gli ospiti speciali dei prestigiosi The Game Awards 2020 ci sarà nientemeno che l'amatissima Gal Gadot, presto sul grande schermo nuovamente nei panni di Wonder Woman. A raggiungerla sul palco dei The Game Awards, a quanto pare, sarà un'altra supereroina: Brie Larson, che abbiamo visto nei panni di Captain Marvel nei film del Marvel Cinematic Universe ma anche come Envy Adams nella trasposizione cinematografica di Scott Pilgrim vs. The World. Ad annunciarlo su Twitter è Geoff Keighley, creatore e produttore dei The Game Awards, che tra i vari ospiti ha presentato anche la presenza di Troy Baker, attore e doppiatore molto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Qualche ora fa vi abbiamo annunciato che tra glispeciali dei prestigiosi Theci sarà nientemeno che l'amatissima Gal Gadot, presto sul grande schermo nuovamente nei panni di Wonder Woman. A raggiungerla sul palco dei The, a quanto pare, sarà un'altra supereroina:, che abbiamo visto nei panni di Captain Marvel nei film del Marvel Cinematic Universe ma anche come Envy Adams nella trasposizione cinematografica di Scott Pilgrim vs. The World. Ad annunciarlo su Twitter è Geoff Keighley, creatore e produttore dei The, che tra i variha presentato anche la presenza di, attore e doppiatore molto ...

