Test rapidi per Covid, risultati sbagliati 4 volte su 10: lo studio (Di venerdì 4 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Il Test antigenico rapido anti Covid, eseguito negli ambulatori e in farmacia, che rileva lo status di positivo o negativo in pochi minuti, non è affidabile. Lo dice uno studio condotto dal Centro ricerche Altamedica di Roma, effettuato su 332 pazienti e pubblicato sulla rivista Future virology. Ne dà notizia l'Agi.

Ultime Notizie dalla rete : Test rapidi Laboratori saturi, verso nuovi test rapidi per la diagnosi di Covid - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA Centro diagnostico Buonarroti, ieri solo 2 positivi su 218 test

A renderlo noto è il Centro diagnostico Buonarroti che nella giornata di ieri ha eseguito altri 218 tamponi covid19 rapidi. “Sono state riscontrate ... che dovranno essere confermate con il test ...

Rientro al lavoro dopo 21 giorni senza test? No di Confindustria

TRIESTE È un caso limite quello di una persona che, pur in assenza di sintomi, non riesce a negativizzarsi nemmeno dopo 21 giorni. Ma il ministero della Salute ha stabilito che, conclusa la quarantena ...

