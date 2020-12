"Quel piano non era aggiornato". ?La bomba al ministero di Speranza (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Sileri ammette: l'Italia non era pronta. E chiede chiarezza sul piano pandemico del 2006. La procura convoca Merler Anche Pierpaolo Sileri chiede trasparenza. O almeno qualche piccola spiegazione sull'affaire Oms-governo e la grana "piano pandemico". "Il fatto che fosse troppo vecchio è vero - ha detto il viceministro - credo che qualche spiegazione da questo punto di vista dovrebbe essere data". La notizia è rilevante dal punto di vista politico. Come lo è la decisione della procura di Bergamo di convocare Stefano Merler, il ricercatore della Fondazione Kessler di Trento, nella Speranza di far chiarezza sulle armi (spuntate) dell'Italia di fronte alla virus. Che la gestione della pandemia da coronavirus da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità non sia stata ottimale è ormai noto. Come ... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giuseppe De Lorenzo Sileri ammette: l'Italia non era pronta. E chiede chiarezza sulpandemico del 2006. La procura convoca Merler Anche Pierpaolo Sileri chiede trasparenza. O almeno qualche piccola spiegazione sull'affaire Oms-governo e la grana "pandemico". "Il fatto che fosse troppo vecchio è vero - ha detto il viceministro - credo che qualche spiegazione da questo punto di vista dovrebbe essere data". La notizia è rilevante dal punto di vista politico. Come lo è la decisione della procura di Bergamo di convocare Stefano Merler, il ricercatore della Fondazione Kessler di Trento, nelladi far chiarezza sulle armi (spuntate) dell'Italia di fronte alla virus. Che la gestione della pandemia da coronavirus da parte dell'Organizzazione mondiale della sanità non sia stata ottimale è ormai noto. Come ...

