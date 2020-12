“Pippo Baudo morto”, ma la notizia è falsa. Il conduttore: “Faccio le corna” (Di venerdì 4 dicembre 2020) I tantissimi fan di Pippo Baudo hanno oggi fatto un salto sulla sedia quando un sito di gossip ha annunciato la morte del conduttore oggi 84enne. La notizia, fortunatamente, si è rivelata falsa, ma per alcuni momenti si è temuto che l’amatissimo SuperPippo fosse un’altra vittima di questo funesto 2020, pochi giorni dopo la morte di Maradona. Il conduttore ha commentato la notizia assicurando di essere vivo e in buona salute. Pippo Baudo morto, ma lui smentisce La notizia della morte di Pippo Baudo è stata diffusa da un sito di gossip, con tanto di indicazione dell’ospedale in cui sarebbe accaduto, e in poco tempo si è amplificata sui social. Stuoli di telespettatori hanno trovato il loro beniamino in trend su Twitter, chiedendo ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) I tantissimi fan di Pippohanno oggi fatto un salto sulla sedia quando un sito di gossip ha annunciato la morte deloggi 84enne. La, fortunatamente, si è rivelata, ma per alcuni momenti si è temuto che l’amatissimo SuperPippo fosse un’altra vittima di questo funesto 2020, pochi giorni dopo la morte di Maradona. Ilha commentato laassicurando di essere vivo e in buona salute. Pippomorto, ma lui smentisce Ladella morte di Pippoè stata diffusa da un sito di gossip, con tanto di indicazione dell’ospedale in cui sarebbe accaduto, e in poco tempo si è amplificata sui social. Stuoli di telespettatori hanno trovato il loro beniamino in trend su Twitter, chiedendo ...

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - fanpage : La reazione di Pippo Baudo alla notizia bufala della sua morte. - thelondonboys47 : RT @kidstu: è morto anche pippo baudo, #napolitano presenterà il festival di sanremo. ah non è morto? - amerigormea : RT @Adnkronos: 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' -

Ultime Notizie dalla rete : “Pippo Baudo CSB | SPEAKERS' CORNER CON JACOPO PENSA | 12 NOVEMBRE ORE 17.00 Fortune Italia