Neonato abbandonato a Ragusa: scatta un primo arresto (Di venerdì 4 dicembre 2020) Neonato abbandonato a Ragusa, arrivano aggiornamenti importanti dalla Sicilia. scatta infatti il primo arresto per quanto accaduto lo scorso 4 novembre in città. Svolta nelle indagini relative a un Neonato abbandonato un mese fa a Ragusa. Secondo quanto si apprende, è stato infatti arrestato l'ex compagno della madre che potrebbe essere anche il padre del L'articolo proviene da Inews.it.

