NBA 2020-2021, svelato il calendario della prima parte di stagione. Pausa di una settimana a marzo, meno trasferte per le squadre

Prosegue il percorso di avvicinamento in vista della nuova stagione NBA 2020-2021, che scatterà martedì 22 dicembre con i primi match di Regular Season e che si concluderà non oltre il 22 luglio 2021 con l'eventuale gara-7 delle Finals. Quest'oggi la National Basketball Association ha svelato finalmente il calendario della prima parte di stagione regolare, mentre la programmazione dall'11 marzo al 16 maggio 2021 verrà pubblicata più avanti nel corso del campionato. La nuova schedule è stata elaborata con l'obiettivo di ridurre al minimo il numero di trasferte per le varie squadre, che saranno però costrette ad affrontare diversi

