Mes | Bellanova | ' se non passa non c' è più maggioranza

Roma, 4 dic. (Adnkronos) - "Conte è capace di esercitare la leadership e tenere buoni i 5s? Il 9 dicembre si può cadere". Lo dice la capo delegazione Iv Teresa Bellanova a Il Foglio. Il 9 dicembre sarà l'ultimo giorno di questo governo? "Il 9 dicembre non si vota solo sulla riforma del Mes. Si voterà sull'affidabilità dell'Italia. Capiremo chi siamo e cosa vogliamo essere. Sceglieremo se sederci dalla parte dei paesi fondatori o accanto a un nazionalista come Orbán. Rispondo dunque alla domanda che non voglio evadere. Il 9 dicembre si comprenderà se chi ha leadership è anche capace di esercitarla", sottolinea la ministra delle Politiche agricole.

