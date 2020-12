Maradona non possedeva nemmeno più il suo stesso nome (Di venerdì 4 dicembre 2020) Diego Armando Maradona apparteneva a Matias Morla. L’avvocato del Pibe è proprietario financo del nome stesso: Diego Armando Maradona era diventato un brand, ceduto nel 2017 alla Sattvica SA, la società costituita nel giugno del 2015, con sede a Puerto Madero, proprio da Morla. Secondo quanto appreso dal portale Infobae, e ripreso da Calcio e Finanza, lo dimostra un atto dell’Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual: così Morla e il cognato Maximiliano Pomargo incassano soldi ogni volta il nome di Maradona viene commercializzato in qualche maniera. I diritti di immagine di uno dei nomi più commerciabili di tutti i tempi sono loro. Morla è proprietario da oltre dieci anni di una società che controlla gran parte dei marchi legati a Maradona: “2El 10”, “Diegol”, “La ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 4 dicembre 2020) Diego Armandoapparteneva a Matias Morla. L’avvocato del Pibe è proprietario financo del: Diego Armandoera diventato un brand, ceduto nel 2017 alla Sattvica SA, la società costituita nel giugno del 2015, con sede a Puerto Madero, proprio da Morla. Secondo quanto appreso dal portale Infobae, e ripreso da Calcio e Finanza, lo dimostra un atto dell’Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual: così Morla e il cognato Maximiliano Pomargo incassano soldi ogni volta ildiviene commercializzato in qualche maniera. I diritti di immagine di uno dei nomi più commerciabili di tutti i tempi sono loro. Morla è proprietario da oltre dieci anni di una società che controlla gran parte dei marchi legati a: “2El 10”, “Diegol”, “La ...

