“Lui con me…”. E ora spunta anche il flirt di Flavio Briatore. Con l’amica di Elisabetta Gregoraci… La confessione in diretta (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’ex Miss Italia Arianna David, lo sappiamo, è molto amica di Elisabetta Gregoraci. E non è un caso, infatti, che sia stata proprio la conduttrice romana a lanciare la bomba del flirt tra la sua amica e Stefano Coletti. Non è la prima né l’ultima volta che Arianna parla di Elisabetta e, anzi, in una delle ultime occasioni le sue dichiarazioni hanno provocato la sdegnosa reazione di Flavio Briatore, che ha condiviso tanti anni della sua vita con la Gregoraci con cui ha anche un figlio. Ebbene Briatore, evidentemente stanco di essere tirato in ballo continuamente da Arianna è sbottato: “La signora in oggetto va in TV – ha scritto in un post l’imprenditore – parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica, si permette di esprimere giudizi e opinioni su di me e sulla mia ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’ex Miss Italia Arianna David, lo sappiamo, è molto amica diGregoraci. E non è un caso, infatti, che sia stata proprio la conduttrice romana a lanciare la bomba deltra la sua amica e Stefano Coletti. Non è la prima né l’ultima volta che Arianna parla die, anzi, in una delle ultime occasioni le sue dichiarazioni hanno provocato la sdegnosa reazione di, che ha condiviso tanti anni della sua vita con la Gregoraci con cui haun figlio. Ebbene, evidentemente stanco di essere tirato in ballo continuamente da Arianna è sbottato: “La signora in oggetto va in TV – ha scritto in un post l’imprenditore – parla ai giornali e sostenendo di essere un’amica, si permette di esprimere giudizi e opinioni su di me e sulla mia ...

