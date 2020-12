La Basilica di Assisi diventa un presepe di luci (e trova spazio anche la statua di un’infermiera) (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Natale al tempo del Covid ad Assisi sarà celebrato con un presepe di luci e statue diffuso in tutta la città che avrà il suo fulcro sulla facciata della Basilica superiore di San Francesco. Davanti alla quale troverà spazio anche un pastore “speciale” realizzato a grandezza naturale: la statua di un’infermiera che vuole simbolicamente rappresentare il prezioso lavoro degli operatori sanitari svolto durante la pandemia.Il “Natale di Francesco” è stato presentato in videoconferenza dal direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato, insieme al sindaco Stefania Proietti, all’architetto Mario Cucinella, al presidente di Symbola Ermete Realacci e all’amministratore delegato e direttore generale di Enel ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Natale al tempo del Covid adsarà celebrato con undie statue diffuso in tutta la città che avrà il suo fulcro sulla facciata dellasuperiore di San Francesco. Davanti alla quale troveràun pastore “speciale” realizzato a grandezza naturale: ladiche vuole simbolicamente rappresentare il prezioso lavoro degli operatori sanitari svolto durante la pandemia.Il “Natale di Francesco” è stato presentato in videoconferenza dal direttore della sala stampa del Sacro Convento di, padre Enzo Fortunato, insieme al sindaco Stefania Proietti, all’architetto Mario Cucinella, al presidente di Symbola Ermete Realacci e all’amministratore delegato e direttore generale di Enel ...

