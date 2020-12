Inter-Bologna, Conte: “Noi bravi a isolarci, ma serve umiltà .Tutto su Nainggolan e Sensi, le rotazioni…” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giornata di vigilia per l'Inter.E' Tutto pronto a "San Siro" dove, domani sera, i nerazzurri scenderanno in campo per affrontare il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Dopo i successi contro Sassuolo e Torino, i meneghini vanno a caccia del terzo successo consecutivo. Un obiettivo di cui il tecnico dell'Inter Antonio Conte, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara."Ci siamo tappati le orecchie, siamo stati bravi a pensare solo a giocare e a fare del nostro meglio. Il Bologna è comunque una squadra determinata, gioca con buoni ritmi, ha avuto una settimana di tempo per preparare questo match. serve alzare la guardia per dare continuità. Dobbiamo essere più bravi, oggi senza tifosi è difficile parlare di fattore casa o trasferta. A ... Leggi su mediagol (Di venerdì 4 dicembre 2020) Giornata di vigilia per l'.E'pronto a "San Siro" dove, domani sera, i nerazzurri scenderanno in campo per affrontare ildi Sinisa Mihajlovic. Dopo i successi contro Sassuolo e Torino, i meneghini vanno a caccia del terzo successo consecutivo. Un obiettivo di cui il tecnico dell'Antonio, ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara."Ci siamo tappati le orecchie, siamo statia pensare solo a giocare e a fare del nostro meglio. Ilè comunque una squadra determinata, gioca con buoni ritmi, ha avuto una settimana di tempo per preparare questo match.alzare la guardia per dare continuità. Dobbiamo essere più, oggi senza tifosi è difficile parlare di fattore casa o trasferta. A ...

