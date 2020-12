Inter-Bologna, Conte in conferenza stampa: “Alzare la guardia per dare continuità” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Antonio Conte in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Bologna, match della decima giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’Inter sarà impegnata nella decima giornata della Serie A 2020 /2021 contro il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonio Conte ha presentato il match in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Per quali motivi, se ce ne sono, si sente orgoglioso di questa squadra visti gli ultimi risultati? Ci siamo tappati le orecchie, siamo stati bravi a pensare solo a giocare e a fare del nostro meglio La squadra sta accusando un po’ di stanchezza? Inevitabile, con il Bologna almeno abbiamo avuto un giorno in più per recuperare L’anno ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Antonioinalla vigilia di, match della decima giornata della Serie A 2020/2021 Domani l’sarà impegnata nella decima giornata della Serie A 2020 /2021 contro ildi Sinisa Mihajlovic. Alla vigilia del match l’allenatore nerazzurro Antonioha presentato il match in. Ecco le sue parole. Per quali motivi, se ce ne sono, si sente orgoglioso di questa squadra visti gli ultimi risultati? Ci siamo tappati le orecchie, siamo stati bravi a pensare solo a giocare e a fare del nostro meglio La squadra sta accusando un po’ di stanchezza? Inevitabile, con ilalmeno abbiamo avuto un giorno in più per recuperare L’anno ...

