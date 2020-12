GfVip, la Gregoraci parla dei messaggi e delle telefonate in casa ricevute dalla Salemi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un confessionale a ruota libera quello della Gregoraci che ha parlato di come la Salemi chiamasse Flavio Briatore per chiedere cene e pernottamenti gratuiti. Un attacco che Giulia non ha preso ... Leggi su leggo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un confessionale a ruota libera quello dellache hato di come lachiamasse Flavio Briatore per chiedere cene e pernottamenti gratuiti. Un attacco che Giulia non ha preso ...

emmaiismysun : Unpopular opinion: Non mi dispiace per le uscite di Oppini e della Gregoraci e penso che la loro assenza non si no… - supermalaxx : invece sarebbe interessante l'intervista alla lavatrice della Gregoraci #gfvip - Momi2510 : ELISABETTA GREGORACI E FRANCESCO OPPINI Vi amo per sempre ?????? #gfvip - BITCHYFit : Elisabetta Gregoraci attacca la Salemi: “Ho discusso con Briatore per colpa tua. È arrabbiato, non voglio i suoi av… - felipande906 : Ma vorrei sapere se non uscirà oggi la Gregoraci e il prossimo televoto mettono lei e Oppini ma che senso ha? Pe… -