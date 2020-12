Fabio De Luigi | «Sono in quarantena da quando sono nato»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Fabio De Luigi ritorna nei panni di Carlo, il “mammo” per eccellenza della commedia campione d’incassi 10 giorni senza mamma. Ve lo ricordate alle prese con le faccende domestiche e i tre figli (Tito, Camilla e Bianca) dopo che la moglie Giulia (Valentina Lodovini) si era presa una pausa dalla vita casalinga? Nella seconda avventura (10 giorni con Babbo Natale di Alessandro Genovesi, dal 4 dicembre su Prime Video) i ruoli sono invertiti: Giulia è una business woman pronta a trasferirsi a Stoccolma per la carriera, mentre Carlo non riesce a trovare lavoro. La crisi tra i due è lampante e la famiglia si sta disgregando.