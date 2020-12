Ex concorrente di X Factor si sfoga : “Mi chiamano come la canzone” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Attili dopo il successo ottenuto nel 2018 a X Factor è stata dimenticata? L’ex concorrente del noto talent si è sfogata sui social Vi ricordate di Martina Attili? Divenne nota… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 4 dicembre 2020) Martina Attili dopo il successo ottenuto nel 2018 a Xè stata dimenticata? L’exdel noto talent si èta sui social Vi ricordate di Martina Attili? Divenne nota… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

gazzolle : Sinceramente a me non pare così scontato che in finale i giudici di x factor debbano avere tutti un proprio concorr… - marcamoly : Mika elimina Mydrama e Blind va in finale già scritta di X-Factor. Già scritta perché era scontato che i 4 giudici… - chiaraarub : naip sei il concorrente più wholesome della storia di x factor ti amo #XF2020 - GCamposeo : @IlContiAndrea Su alcune esibizioni ho avuto difficoltà a capire chi è il featuring e chi il concorrente di X Factor.. ?? - zazoomblog : Martina Attili la verità dell’ex concorrente di X Factor: “Ho firmato un contratto di morte” - #Martina #Attili… -