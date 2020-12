Coronavirus | 24 099 nuovi casi e 814 decessi in 24 ore

(Di venerdì 4 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Aumentano, anche se di poco, idiin Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute sono 24.099 ipositivi, in crescita rispetto ai 23.225di ieri. I tamponi sono stati 212.741. Sul fronte deisi registra un calo ma il numero è sempre altissimo: 814. I dimessi nelle ultime 24 ore sono 25.576 mentre il numero degli attualmente positivi si riduce di 2.280 portando ad un totale pari a 757.702.Il rapporto tamponi/positivi risale però all’11,3%. Tra le buone notizie prosegue il trend di alleggerimento della pressione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 31.200 (-572), 3.567 (-30) si trovano nelle terapie intensive. Sul dato assoluto deiingressi nelle rianimazioni si registrano 201 pazienti (ieri erano stati ...

