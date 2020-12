Censis: italiani a favore delle restrizioni, il virus amplia gap ricchi-poveri, Dad flop (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'emergenza coronavirus e il lockdown in Italia hanno aumentato le disparità sociali già esistenti degli italiani: la pandemia ha risparmiato chi ha potuto contare su un lavoro stabile e spazzato via ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) L'emergenza coronae il lockdown in Italia hanno aumentato le disparità sociali già esistenti degli: la pandemia ha risparmiato chi ha potuto contare su un lavoro stabile e spazzato via ...

fattoquotidiano : Censis: “80% degli italiani a favore della stretta per Natale. L’emergenza amplia le disuguaglianze: più colpiti i… - SkyTG24 : Covid, Natale: per il Censis l’80 per cento degli italiani è favorevole alle restrizioni - MediasetTgcom24 : Covid, Censis: italiani a favore della stretta per le festività | 'Servizio sanitario nazionale fragile davanti all… - DonPacciani : @matteosalvinimi Nessun diluvio di insulti. L'80% degli italiani è d'accordo con le misure prese da Conte per le fe… - artedipulire : Censis: “80% degli italiani a favore della stretta per Natale'. Inoltre questo 80% “chiede di non allentare le rest… -