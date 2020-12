Assassin' s Creed Valhalla e non solo | con PS5 e Xbox Series X S Ubisoft punta a creare open world enormi

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Eric Baptizat, game director del recente's, ha parlato di comeintende evolvere glinei suoi giochi next-gen, e lo ha fatto attraverso le pagine diWire. Lo sviluppatore ha detto: "progressivamente, la next-gen ci consentirà di fare un enorme balzo in avanti per realizzare la nostra visione creativa. Avere la possibilità di offrire giganteschi mondi aperti pieni di contenuti della massima qualità possibile ci aiuterà a rimuovere i confini della creatività. Siamo felici di vedere fino a che punto possiamo spingere i limiti delle console next-gen e come i creatori useranno questa potenza per definire nuovi tipi di esperienze di gioco".'soffre già un ...

Eurogamer_it : #AssassinsCreedValhalla e la visione degli open world di Ubisoft con #PS5 e #XboxSeriesXS. - adelestancati : RT @FenyxRising: Dai creatori di Assassin's Creed Odyssey arriva una nuova avventura mitologica. #ImmortalsFenyxRising - TheRedLady7 : RT @FenyxRising: Dai creatori di Assassin's Creed Odyssey arriva una nuova avventura mitologica. #ImmortalsFenyxRising - igamezonenet : RTX 2070 SUPER 4K Ultra Settings ASSASSIN'S CREED VALHALLA – Test settando la grafica al massimo - JediRaul6 : Adoro Ubisoft ma sta esagerando ?? Creare mondi enormi per giochi come Riders Republic é un conto ma giochi tipo As… -

Ultime Notizie dalla rete : Assassin Creed

Everyeye Videogiochi

Quando si sviluppa un gioco può capitare che avanzi del materiale o venga in mente agli sviluppatori un'idea per il futuro, della serie non si butta via ...Dopo il rilascio di Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft ci dice in che modo sfrutterà la next-gen per creare nuovi giochi.. Ora che Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion sono stati ri ...