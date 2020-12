Arisa si lascia sfuggire uno ‘scoop’ su Maria De Filippi (Di venerdì 4 dicembre 2020) Arisa ad Amici 2020 si lascia sfuggire una confessione inaspettata sulla padrona di casa Maria De Filippi. Scopriamo insieme cosa ha detto Arisa ed il commento shock ad Amici (Instagram @Arisamusic)Arisa, la nuova professoressa di canto ad ‘Amici 2020‘ non è l’unica new entry di questa nuova edizione, che prevede anche Lorella Cuccarini come insegnante di ballo. Intervistata dal settimanale ‘Chi’ riguardo questa nuova avventura, la cantante si lascia sfuggire un retroscena inaspettato riguardo Maria De Filippi. Arisa nuova professoressa di ‘Amici 2020’ “Mi sento parte di quello che fa da quando ero bambina”, scrive Rosalba Pippa su Instagram, in ... Leggi su altranotizia (Di venerdì 4 dicembre 2020)ad Amici 2020 siuna confessione inaspettata sulla padrona di casaDe. Scopriamo insieme cosa ha dettoed il commento shock ad Amici (Instagram @music), la nuova professoressa di canto ad ‘Amici 2020‘ non è l’unica new entry di questa nuova edizione, che prevede anche Lorella Cuccarini come insegnante di ballo. Intervistata dal settimanale ‘Chi’ riguardo questa nuova avventura, la cantante siun retroscena inaspettato riguardoDenuova professoressa di ‘Amici 2020’ “Mi sento parte di quello che fa da quando ero bambina”, scrive Rosalba Pippa su Instagram, in ...

zazoomblog : Arisa lascia tutti a bocca aperta su Instagram: “Mi viene da piangere” - #Arisa #lascia #tutti #bocca #aperta - serensnixpity : Arisa che lascia parlare Rudy e poi riprende a parlare come se nulla fosse è il mio spirit animal ???? #Amici20 - Sdem41333049 : Chi la fa l'aspetti Arisa, Rudy non ne lascia scappare mezza #Amici20 - scemografia : RT @Paolanic_: Grande Arisa che ad #Amici20 non lascia spazio per futili discussioni tra professori, concedendolo invece alla musica e ai r… - Paolanic_ : Grande Arisa che ad #Amici20 non lascia spazio per futili discussioni tra professori, concedendolo invece alla musica e ai ragazzi ???? -