Among Us e Fall Guys insieme? Rendiamo grazie alla mod di Star Wars Battlefront 2

Avevamo già dato uno sguardo alla terrificante anatomia dei fagioli di Fall Guys, ma qui a quanto pare andiamo proprio oltre. Come se ce ne fosse stato bisogno (e probabilmente è davvero così), qualcuno ha creato una mod che unisce i personaggi di Fall Guys con quelli di Among Us generando un universo unico all'interno di Star Wars Battlefront 2. Realizzato da TigerVenom22 e ToastedShoes, la mod sostituisce tutta la fanteria originale dell'era della trilogia con personaggi Fall Guys sul lato chiaro e personaggi di Among Us sul lato oscuro. I personaggi sono in grado di impugnare spade laser o usare i fulmini della Forza (almeno sul lato oscuro), mentre i fagioli di ...

