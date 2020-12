Vaccini, un'ondata di cyberattacchi, l'allarme degli esperti (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si moltiplicano i tentativi di rubare segreti sulla produzione del vaccino e boicottarne la distribuzione da parte di hacker da Russia, Cina, Corea del Nord. La sfida italiana: "Aumentare la prevenzione". IBM, Microsoft, Governo Usa e Oms i primi a denunciare i pericoli Leggi su repubblica (Di giovedì 3 dicembre 2020) Si moltiplicano i tentativi di rubare segreti sulla produzione del vaccino e boicottarne la distribuzione da parte di hacker da Russia, Cina, Corea del Nord. La sfida italiana: "Aumentare la prevenzione". IBM, Microsoft, Governo Usa e Oms i primi a denunciare i pericoli

