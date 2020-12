Speranza: “Rt a 0,91. I primi effetti delle misure si vedono” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il ministro Speranza a ‘Piazzapulita’: “La situazione è complicata ma i primi effetti si vedono. Dobbiamo insistere”. ROMA – Il ministro Speranza a Piazzapulita ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia: “L’indice Rt è a 0,91 – ha detto il titolare della Salute, riportate dall’AdnKronos – ma siamo ancora nel pieno dell’epidemia. Alcuni segnali fanno pensare ad una curva che si piega, ma siamo ancora in mezzo alla crisi. I decessi sono l’ultimo elemento a mutare segno. La prima cosa che si muove è l’indice Rt, che domani sarà annunciato a 0,91. Per la prima volta dopo moltissime settimane l’indice è sotto 1. C’è una situazione molto seria, il numero dei decessi sarà l’ultimo a piegarsi“. Speranza: “Abbiamo una delle popolazioni più anziane del mondo” Il ministro ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il ministroa ‘Piazzapulita’: “La situazione è complicata ma isi vedono. Dobbiamo insistere”. ROMA – Il ministroa Piazzapulita ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus in Italia: “L’indice Rt è a 0,91 – ha detto il titolare della Salute, riportate dall’AdnKronos – ma siamo ancora nel pieno dell’epidemia. Alcuni segnali fanno pensare ad una curva che si piega, ma siamo ancora in mezzo alla crisi. I decessi sono l’ultimo elemento a mutare segno. La prima cosa che si muove è l’indice Rt, che domani sarà annunciato a 0,91. Per la prima volta dopo moltissime settimane l’indice è sotto 1. C’è una situazione molto seria, il numero dei decessi sarà l’ultimo a piegarsi“.: “Abbiamo unapopolazioni più anziane del mondo” Il ministro ...

