Riccardo Guarnieri “reclama” Ida Platano a Uomini e Donne e parla dello schiaffo di Roberta Di Padua (Di giovedì 3 dicembre 2020) Riccardo Guarnieri da alcune settimane è tornato a pieno ritmo nello studio di Uomini e Donne, riaprendo la sua frequentazione con Roberta Di Padua. Il pugliese, nel frattempo, ha “chiesto” anche il ritorno dell’ex Ida Platano in studio, desiderando un confronto con lei che ha palesato tra le pagine del settimanale ufficiale del dating show.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 3 dicembre 2020)da alcune settimane è tornato a pieno ritmo nello studio di, riaprendo la sua frequentazione conDi. Il pugliese, nel frattempo, ha “chiesto” anche il ritorno dell’ex Idain studio, desiderando un confronto con lei che ha palesato tra le pagine del settimanale ufficiale del dating show.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Riccardo Guarnieri “reclama” Ida Platano a Uomini e Donne e parla dello schiaffo di Roberta Di Padua - zazoomblog : Uomini e Donne Riccardo Guarnieri tra Roberta e Brunilde - #Uomini #Donne #Riccardo #Guarnieri - incantodineve : @cate_p_ @kscarlett22_ Umberto vuole che Riccardo scelga di sposare la figlia di Silvia perché minacciato dalla let… - stupiddthought : RT @FeroceIl: @mcdannolove Sì, ma il lieto fine off-screen a me non è che interessa molto, sinceramente. E neppure mi fa impazzire una para… - FeroceIl : @mcdannolove Sì, ma il lieto fine off-screen a me non è che interessa molto, sinceramente. E neppure mi fa impazzir… -