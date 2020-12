Petrolio: a New York chiude in rialzo a 45,64 dollari (Di giovedì 3 dicembre 2020) New York, 3 dic. (Adnkronos/Xin) - Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso a 45,64 dollari al barile, in rialzo di 36 cents. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) New, 3 dic. (Adnkronos/Xin) - Ilina New. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso a 45,64al barile, indi 36 cents.

TV7Benevento : Petrolio: a New York chiude in rialzo a 45,64 dollari... - DanieleBerghino : @BusaFabio @chiccotesta @StefanoCiafani @EZanchini La strada del New Green Deal non è sbagliata ma è ovvio che devi… - infoiteconomia : Petrolio | a New York chiude in calo a 45 | 53 dollari - FiliCat79 : RT @sergio_scorza: 'Il mio recente rapporto con @waronwant descrive in dettaglio come 101 società quotate a Londra controllano $ 1,05 * tri… - ansa_economia : Petrolio: in calo a New York a 45,27 dollari. Quotazioni arretrano dello 0,9% #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Petrolio New Petrolio: in lieve calo a 45,06 dollari al barile ANSA Nuova Europa Petrolio: a New York chiude in rialzo a 45,64 dollari

New York, 3 dic. (Adnkronos/Xin) - Il petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso a 45,64 dollari al ...

Usa: armi oltre a petrolio, Comando Sud lancia allarme per "crescente" influenza di Iran in Venezuela (2)

Le acque circostanti il Venezuela sono sotto stretta sorveglianza delle autorità Usa, anche grazie alle sanzioni imposte da ...

New York, 3 dic. (Adnkronos/Xin) - Il petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per gennaio ha chiuso a 45,64 dollari al ...Le acque circostanti il Venezuela sono sotto stretta sorveglianza delle autorità Usa, anche grazie alle sanzioni imposte da ...