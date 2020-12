Musei: Orrico (Mibact) 'via libera a dm su piccoli, diamo aiuto importante a realtà più fragili' (2) (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Il decreto – spiega ancora Orrico – rappresenta un segnale di attenzione verso chi si è ritrovato quasi sempre ai margini del sistema. Vogliamo infatti valorizzare quei Musei che esprimono in modo chiaro e proattivo l'identità culturale di un territorio, dando loro la dignità che meritano e, soprattutto, indicando un percorso e fornendo gli strumenti per raggiungere gli standard definiti dal sistema museale italiano". "L'obiettivo - sottolinea il sottosegretario - è ridurre sempre di più il gap tra centro e periferia, tra aree urbane e aree marginali, tra chi opera in contesti sociali che facilitano l'opera dei Musei e chi invece opera in territori socialmente ed economicamente fragili. Obiettivo tanto più importante nella fase estremamente difficile che stiamo vivendo, con la crisi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Il decreto – spiega ancora– rappresenta un segnale di attenzione verso chi si è ritrovato quasi sempre ai margini del sistema. Vogliamo infatti valorizzare queiche esprimono in modo chiaro e proattivo l'identità culturale di un territorio, dando loro la dignità che meritano e, soprattutto, indicando un percorso e fornendo gli strumenti per raggiungere gli standard definiti dal sistema museale italiano". "L'obiettivo - sottolinea il sottosegretario - è ridurre sempre di più il gap tra centro e periferia, tra aree urbane e aree marginali, tra chi opera in contesti sociali che facilitano l'opera deie chi invece opera in territori socialmente ed economicamente. Obiettivo tanto piùnella fase estremamente difficile che stiamo vivendo, con la crisi ...

