Morto Hugh Keays-Byrne, addio all'attore di "Mad Max: Fury Road" (Di giovedì 3 dicembre 2020) È Morto Hugh Keays-Byrne, attore noto soprattutto per aver interpretato il personaggio del cattivo Immortan Joe nel film Mad Max: Fury Road nel 2015, vincitore di 6 premi Oscar. Hugh Keays-Byrne aveva recitato anche nel primo capitolo della stessa saga di George Miller, Interceptor, in cui vestiva i panni di Toecutter. Britannico naturalizzato australiano, aveva 73 anni: è stato il regista Ted Geoghean a dare la notizia della sua morte. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

