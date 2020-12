“Ho visto dei messaggi di Giulia Salemi…”. L’affondo di Elisabetta Gregoraci è davanti alle telecamere (Di giovedì 3 dicembre 2020) Proprio una manciata di ore fa Maurizio Costanzo si è esposto sulla catfight Giulia Salemi vs Elisabetta Gregoraci: “Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e la Gregoraci che discutono di Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle, guardate i finocchi’”. Poi ha aggiunto: “Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, la Gregoraci una ragione dovrà avercela”. Intanto nella Casa del GF Vip, la Gregoraci, dopo svariati giorni di lotta prima con la Salemi e poi anche con Selvaggia Roma, ha avuto un litigio anche con Adua Del Vesco. Ormai si sente accerchiata, infatti pensa che le ragazze l’abbiano messa da parte. Quando ha chiesto di parlare con Rosalinda Cannavò, si è scatenata una vera e propria bufera. Insomma, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 3 dicembre 2020) Proprio una manciata di ore fa Maurizio Costanzo si è esposto sulla catfightSalemi vs: “Quanto a lungo dobbiamo sentire la Salemi e lache discutono di Briatore? Potrebbero tornare al mercato tutte e due: ‘Comprate ste cipolle, guardate i finocchi’”. Poi ha aggiunto: “Quella Salemi l’aria intrigantina ce l’ha. Briatore non è uno che va per il sottile, launa ragione dovrà avercela”. Intanto nella Casa del GF Vip, la, dopo svariati giorni di lotta prima con la Salemi e poi anche con Selvaggia Roma, ha avuto un litigio anche con Adua Del Vesco. Ormai si sente accerchiata, infatti pensa che le ragazze l’abbiano messa da parte. Quando ha chiesto di parlare con Rosalinda Cannavò, si è scatenata una vera e propria bufera. Insomma, ...

