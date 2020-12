Export carne suina | emergenza in tutta Europa

laConceria : Nel 2021 dell’export USA ci saranno meno pelli e più carne -

Emergenza per la carne suina in tutta Europa: il Covid e la peste africana hanno provocato un calo dei consumi e il crollo dell’export Alanciare l’allarme è Confagricoltura: la Peste Suina Africana ...

Primitivo di Manduria, il rosso che sa di mare

Produzione ed export in aumento, il vino del Salento spopola anche in versione Dolce naturale Docg. Il presidente del Consorzio: «Basse rese e qualità sempre più alta per entrare nell’olimpo dei grand ...