Covid: record di morti, 993 il numero più alto di sempre (Di giovedì 3 dicembre 2020) AGI - E' pesante oggi, specie sul numero di morti, il dato sull'epidemia da Covid-19 in Italia: i nuovi casi sono 23.225, contro i 20.709 di ieri, le vittime sono 993 contro i 684 di ieri, per un totale di 58.038. Il precedente picco era del 27 marzo con 969 dicessi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è pari a 227.729, ma con 20.586 mila tamponi in più rispetto a ieri. Il rapporto tamponi-positivi risale leggermente riportandosi a poco piu' del 10% (10,1 contro il 9,99 di ieri). Ancora in calo le terapie intensive, 19 in meno (ieri -47), scese a 3.597, così come i ricoveri ordinari, 682 in meno (contro i -357 di ieri), 31.772 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

Vaccino anti-Covid-19, si parte. Il primo ministro inglese Boris Johnson ... Ci sono voluti 10 mesi per sviluppare il farmaco: un processo record, che normalmente richiederebbe 10 anni.

Oggi In Italia 993 morti, mai così tanti in 24 ore

Oggi In Italia 993 morti, mai così tanti in 24 ore. Coronavirus - Ministero della Salute - 23mila 225 nuovi casi e 23mila 474 negativizzati - Il tasso di positività è al 10,2%

Vaccino anti-Covid-19, si parte. Il primo ministro inglese Boris Johnson ... Ci sono voluti 10 mesi per sviluppare il farmaco: un processo record, che normalmente richiederebbe 10 anni. La positività ...Oggi In Italia 993 morti, mai così tanti in 24 ore. Coronavirus - Ministero della Salute - 23mila 225 nuovi casi e 23mila 474 negativizzati - Il tasso di positività è al 10,2% ...