Coronavirus, Toti: "Dpcm di Natale già in Gazzetta, se va in conversione parlamentare proveremo a modificarlo" (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'Il decreto ormai è in Gazzetta, più che criticare questa scelta al momento non posso fare: è evidente che se andasse in c onversione parlamentare già prima delle feste di Natale sarebbe nostra intenzione, ma credo anche di ... Leggi su sanremonews (Di giovedì 3 dicembre 2020) 'Il decreto ormai è in, più che criticare questa scelta al momento non posso fare: è evidente che se andasse in c onversionegià prima delle feste disarebbe nostra intenzione, ma credo anche di ...

il_vetero : da prima gli italiani a prima il cenone il passo è breve #PrimaIlCenone #Salvini #Fontana #Toti #Lega #Covid19… - MarioGuglielmi : Coronavirus, Toti: “Il virus cala, sarebbe stato giusto dare più libertà ai cittadini a Natale e Capodanno” - Rivierapress24 : Coronavirus, Toti: “Il virus cala, sarebbe stato giusto dare più libertà ai cittadini a Natale e Capodanno” - zazoomblog : Coronavirus Toti: perché di fronte a dati in calo della Liguria un fratello non potrà passare il Natale con la sore… - MarioGuglielmi : Coronavirus, Toti: “perché, di fronte a dati in calo della Liguria, un fratello non potrà passare il Natale con la… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toti Coronavirus, Toti: "Indice Rt in Liguria è sceso a 0,7" Il Tempo Conte, nuovo Dpcm Natale: «Con Regioni riunione chiave, ho raccolto osservazioni»

Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlande dell'emergenza coronavirus. «La riapertura serale dei ristoranti non sarà possibile. Si perde un'occasione per dare un pò di ...

Coronavirus, Toti: "Dpcm di Natale già in Gazzetta, se va in conversione parlamentare proveremo a modificarlo"

Nel mirino del governatore il divieto di spostamento tra comuni per i giorni festivo: "Capisco le responsabilità che gravano e non le ho mai banalizzate, ma in questo caso credo che l'impostazione sia ...

Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti parlande dell'emergenza coronavirus. «La riapertura serale dei ristoranti non sarà possibile. Si perde un'occasione per dare un pò di ...Nel mirino del governatore il divieto di spostamento tra comuni per i giorni festivo: "Capisco le responsabilità che gravano e non le ho mai banalizzate, ma in questo caso credo che l'impostazione sia ...