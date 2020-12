Arrivano le scale mobili in Camerun nel centro commerciale | ma i clienti non sanno usarle

Leggi su bufale

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Ci sono diversi documenti, disparati e non legati a singole circostanze, che ci aiutano a contestualizzare al meglio un video riguardante lein. Tutto è legato all’inaugurazione di un nuovonel Paese. E così, mentre in Italia oggi siamo tutti in attesa del discorso di Conte sul nuovo DPCM (ieri abbiamo provato a prevedere l’orario in cui dovrebbe avere inizio la sua conferenza stampa), stamane bisogna fare i conti con un contributo davvero singolare.nonutilizzare leinnelSui social stanno girando foto che ci mostranoin netta difficoltà dopo l’arrivo ...