The Mandalorian arriva su Fortnite con contenuti esclusivi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La serie The Mandalorian è arrivata nel mondo di Fortnite e i giocatori potranno accedere a contenuti esclusivi. The Mandalorian è arrivato nel mondo di Fortnite grazie ai contenuti che hanno debuttato nella giornata di oggi, in occasione della Seconda stagione, capitolo 5. I giocatori riceveranno delle missioni da compiere proprio come il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal. Gli utenti potranno inoltre sbloccare una skin dedicata a The Mandalorian e, arrivando all'ottavo livello, si otterrà un banner Mandaloriano, una schermata di attesa ispirata alla serie ambientata nell'universo di Star Wars, un'emoticon di Baby Yoda e altri contenuti tratti dallo ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La serie Theta nel mondo die i giocatori potranno accedere a. Theto nel mondo digrazie aiche hanno debuttato nella giornata di oggi, in occasione della Seconda stagione, capitolo 5. I giocatori riceveranno delle missioni da compiere proprio come il cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal. Gli utenti potranno inoltre sbloccare una skin dedicata a Thee,ndo all'ottavo livello, si otterrà un bannero, una schermata di attesa ispirata alla serie ambientata nell'universo di Star Wars, un'emoticon di Baby Yoda e altritratti dallo ...

