Sondaggi elettorali Demoskopea: Lega e Pd giu, crescono FI e FDI (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Restano tre i punti di distacco tra Lega e Partito Democratico secondo gli ultimi Sondaggi elettorali Demoskopea realizzati a fine novembre. Rispetto alla rilevazione di ottobre, il Carroccio perde un punto e scende al 23,5%. Passo del gambero anche per i dem che passano dal 20,5% al 20%. Fratelli d'Italia, invece, fa il percorso inverso: guadagna più di un punto percentuale e sale al 17,5% a meno di tre punti dal Pd. Il Movimento 5 Stelle registra un calo importante: i pentastellati perdono infatti quasi due punti percentuali di consenso e crollano al 14,2%. Forza Italia passa dal 6% al 6,7%. E' in realtà tutta la galassia moderata a conoscere un momento positivo. Azione di Calenda cresce di mezzo punto al 3,5%. Stupisce l'incremento di +Europa che passa dal 2,3% al 3,5%: un punto e mezzo sopra la media ...

