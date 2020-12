Scuola, Azzolina: 'Nel nuovo Dpcm misure per un graduale rientro in aula' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel prossimo Dpcm ci saranno misure 'per un graduale rientro a Scuola al quale stiamo lavorando in queste ore'. Lo ha garantito la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina all'incontro col Forum degli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel prossimoci saranno'per unal quale stiamo lavorando in queste ore'. Lo ha garantito la ministra dell'Istruzione Luciaall'incontro col Forum degli ...

fattoquotidiano : Scaglionamenti degli ingressi a scuola: il Mit chiede sia compito dei prefetti. Ma per la Azzolina decidono i presi… - matteosalvinimi : #Salvini: Lo chiedo al ministro Azzolina: invece di andare a comprare i banchi con le rotelle si occupasse di stabi… - GianniVezzani1 : RT @noitre32: Escono i dati del disastro Azzolina, a scuola 65mila casi di Covid: “Ha nascosto tutto per farsi propaganda”: - Zamberlett : RT @noitre32: Escono i dati del disastro Azzolina, a scuola 65mila casi di Covid: “Ha nascosto tutto per farsi propaganda”: - Serdy96124312 : RT @noitre32: Escono i dati del disastro Azzolina, a scuola 65mila casi di Covid: “Ha nascosto tutto per farsi propaganda”: -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Azzolina Azzolina: “La scuola è stata trattata come lo sgabuzzino di casa, ci voleva una pandemia per farla diventare importante” Orizzonte Scuola Giornata della disabilita’, gli alunni del “Vespucci” di Vibo Valentia saranno in videoconferenza col premier Conte

"La scuola calabrese sarà protagonista con una preziosa storia di inclusione. Giovedì 3 dicembre le alunne e gli alunni dell'istituto comprensivo 'Amerigo Vespucci' di Vibo Valentia saranno, dalle ore ...

Scuola, Azzolina: "Nel nuovo Dpcm misure per un graduale ritorno in classe"

ROMA. Nel prossimo Dpcm ci saranno misure "per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore". Lo ha annunciato oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina all'incontro col ...

"La scuola calabrese sarà protagonista con una preziosa storia di inclusione. Giovedì 3 dicembre le alunne e gli alunni dell'istituto comprensivo 'Amerigo Vespucci' di Vibo Valentia saranno, dalle ore ...ROMA. Nel prossimo Dpcm ci saranno misure "per un graduale rientro a scuola al quale stiamo lavorando in queste ore". Lo ha annunciato oggi la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina all'incontro col ...