Ruby ter: Guerra, 'raggirata da Berlusconi, il giro esiste ancora' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "Io il 21 dicembre vado in aula e racconto tutto. Parlerò perché Silvio mi ha raggirata". Lo afferma Barbara Guerra, una delle ospiti delle serate di Arcore, in un'intervista al Fatto Quotidiano. Parlando della villa di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, nella quale abita e che, secondo le accuse, Silvio Berlusconi avrebbe le avrebbe dato in comodato d'uso gratuito per comprarne il silenzio sulle cene di Arcore, Guerra spiega che "questa non è casa mia. Non ho alcun documento, sono un'abusiva. Non ho neanche il domicilio qui e col Covid rischiavo di essere multata ogni volta che uscivo. Silvio mi ospita, è casa sua e paga tutto lui". Sul perché abita in una villa gratuitamente la donna risponde che quando scoppiò lo scandalo delle cene di Arcore "ero una testimone", "mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Milano, 2 dic. (Adnkronos) - "Io il 21 dicembre vado in aula e racconto tutto. Parlerò perché Silvio mi ha". Lo afferma Barbara, una delle ospiti delle serate di Arcore, in un'intervista al Fatto Quotidiano. Parlando della villa di Bernareggio, in provincia di Monza e Brianza, nella quale abita e che, secondo le accuse, Silvioavrebbe le avrebbe dato in comodato d'uso gratuito per comprarne il silenzio sulle cene di Arcore,spiega che "questa non è casa mia. Non ho alcun documento, sono un'abusiva. Non ho neanche il domicilio qui e col Covid rischiavo di essere multata ogni volta che uscivo. Silvio mi ospita, è casa sua e paga tutto lui". Sul perché abita in una villa gratuitamente la donna risponde che quando scoppiò lo scandalo delle cene di Arcore "ero una testimone", "mi ...

