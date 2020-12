Report Grande e Generale del 1 dicembre – pomeriggio

Leggi su dire

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nella seduta pomeridiana sono proseguiti gli ultimi interventi delle comunicazioni per concludere il dibattito con l’appello lanciato all’Aula del consigliere Manuel Ciavatta, Pdcs a ricercare “soluzioni insieme”, fermando il rimpallo delle responsabilità ascoltato nel corso degli interventi precedenti. In riferimento alle difficoltà nel reperimento di finanziamenti internazionali, Ciavatta poi ringrazia l’opposizione: “Ci chiede di illustrare le soluzioni perché la gente non può sostenere che un governo si impegni a fare debito in maniera impagabile- manda a dire- dall’altra parte chiedo all’opposizione di ricordarsi che con un rating migliore si poteva chiedere un finanziamento nella passata legislatura, ma non è stato fatto”. Il consigliere Pdcs anticipa infine anche le difficoltà nell’affrontre il bilancio previsionale 2021: “Un bilancio fatto senza risorse non è facile e chiede il più possibile condivisione, vogliamo continuare a passarci la palla per cercare responsabilità- domanda- o vogliamo cercare nuove soluzioni?”.L’Aula passa ad affrontare i commi successivi con una serie di nomine per giungere all’esame in seconda lettura del Progetto di Legge Costituzionale – “Modifica della Legge Costituzionale 30 ottobre 2003 n.144 e sue successive modifiche”, presentato dal Segretario di Stato con delega alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini. “Il progetto di legge amplia le competenze dei Giudici per l’azione di responsabilita? civile- spiega la relazione del provvedimenti- i quali saranno chiamati a giudicare sui procedimenti civili, penali o amministrativi su cui i giudici ordinari si siano validamente astenuti o siano stati validamente ricusati o comunque non possano giudicare per essersi gia? pronunciati”. Il provvedimento viene approvato a larga maggioranza con 47 voti a favore, nel corso del dibattito i consiglieri di minoranza di Libera annunciano voto a favore, quelli di Rf l’astensione.Si apre quindi il Comma 8 sul Bilancio di Previsione dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 (I lettura), presentato dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti. Nel corso del suo intervento, il Sds Gatti coglie l’occasione per rispondere alle critiche avanzate nelle comunicazioni da parte dell’opposizione per il mancato reperimento di finanziamenti internazionali. “Non ci sono le condizioni per andare sul mercato, le condizioni che vogliamo noi e che consideriamo giuste, per questo non abbiamo collocato sul mercato bond- spiega- stiamo lavorando per un prestito ponte di breve periodo”, da 150 mln di euro. La collocazione dei titoli di debito pubblico sul mercato passa quindi al 2021 e resta comunque “la strada da seguire”, perciò viene riproposto l’articolo inserito nella precedente legge di Bilancio. Dal fondo monetario si potranno reperire altri 200 mln di euro, prosegue, grazie a un piano di riforme. Il Segretario di Stato quantifica poi le necessità dello Stato: risorse per 150 mln di euro saranno destinate al risanamento del settore bancario, 100 mln di euro sono invece necessari al sostegno dell’economia e altrettanti per dare liquidità allo Stato e mantenere la macchina pubblica.Inizia così il dibattito sul provvedimento, tra gli interventi, quello di Emanuele Santi di Rete: “Non ci soddisfa appieno questo bilancio- manda a dire il consigliere di maggioranza- tra prima e seconda lettura sarà possibile calmierare gli effetti negativi”. In particolare, “saltano all’occhio i 150 milioni di euro del prestito ponte su cui siamo in dirittura d’arrivo che tra un anno dobbiamo restituire- osserva- ma è impensabile uscirne con un disavanzo altissimo”.Il dibattito viene interrotto in chiusura di seduta e riprenderà domani mattina.