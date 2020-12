Preston Vance | “10” del Dark Order

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)in compagnia del. Fonte: Bely Up Sports. com, meglio noto in AEW come semplicementedel, è uno dei talenti che la AEW sta mettendo in risalto. È un ex campione pesi massimi della Monster Factory Pro Wrestling. Inizi di carriera: i territori indy e le apparizioni Major Originario di Claire, Michigan, con un fisico abbastanza scultoreo (187 centimetri per 107 kg) inizia la sua carriera nel 2015 nella MFPW (di cui diverrà anche Heavyweight Champion) e nella MCW. I successivi 4 anni lo vedono militare soprattutto nelle indy medio-piccole sul territorio statiunitense. Non disdegna però anche un’apparizione in WWE, quando il 9 maggio 2018 affronta insieme a ...