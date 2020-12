Papa Ratzinger | come sta? “Non riesce più a…”

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nei giorni scorsiFrancesco ha dato inizio ad un concistoro in cui ha nominato i nuovi vescovi. A seguire hanno fatto visita anche alemerito Benedetto XVI, che da tempo non appare più in pubblico. I fedeli di tutto il mondo, affezionati anche all’ex pontefice, approfittano di queste occasioni per capire quali siano le sue condizioni di salute attuali. A rivelare quevolta le notizie suto il cardinale Grech, che ha rilasciato le sue impressioni al Vatican News. Benedetto XVI:oggi?è diventatoil 19 aprile 2005, ma il suo pontificato si è interrotto a partire dal 28 febbraio 2013, data in cui ha deciso di rinunciarvi. Ma i cristiani di tutto il mondo non si sono ...