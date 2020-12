PA | Corte dei Conti | Ok razionalizzazione partecipate ma con alcuni ritardi

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) (Teleborsa) – “Le misure diprogrammate sono state, in linea generale, attuate, pur registrandosi ipotesi di incompiuta o ritardata conclusione di alienazioni e procedure di liquidazione avviate da tempo e non ancora concluse”. E’ quanto si legge nel referto, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo delladeiN. 19/SSRRCO/2020, sui piani di revisione delle partecipazioni societarie detenute dalle amministrazioni dello Stato e dagli altri enti pubblici nazionali, fra cui gli ordini e le federazioni professionali, attributi alla competenza della magistratura contabile. Dagli accertamenti istruttori condotti dallaemergono, all’interno di un quadro di prevalente osservanza delle disposizioni introdotte dal Testo unico delle società pubbliche,profili ...

