Misure anti-Covid in Consiglio dei ministri Poi a Regioni | e a seguire conferenza di Conte sul nuovo Dpcm

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) ROMA – A quanto si apprende le nuove misure di contrasto al Covid dovrebbero essere illustrate questa sera in Consiglio dei ministri. Domani saranno inviate alle regioni e, a seguire, il premier Giuseppe Conte firmera' il dpcm. Il presidente del Consiglio dovrebbe illustrare il provvedimento in una conferenza stampa.