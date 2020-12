Mes: Giorgetti, ‘centrodestra unito, chi in Fi vuole aiutare governo vada per sua strada’ (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Credo che” Silvio Berlusconi “andando al di là dell’euro-lirismo di moda a sinistra abbia capito che il Mes è la coda terminale di una vecchia Europa che non va più bene”. Il centrodestra “mi pare che abbiamo ritrovato unità. Certo, se qualcuno di Forza Italia vuole fare il portatore d’acqua del governo, allora può serenamente andare per la sua strada”. Lo dice Giancarlo Giorgetti, vicesegretario della Lega, in un’intervista a ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Credo che” Silvio Berlusconi “andando al di là dell’euro-lirismo di moda a sinistra abbia capito che il Mes è la coda terminale di una vecchia Europa che non va più bene”. Il centrodestra “mi pare che abbiamo ritrovato unità. Certo, se qualcuno di Forza Italiafare il portatore d’acqua del, allora può serenamente andare per la sua strada”. Lo dice Giancarlo, vicesegretario della Lega, in un’intervista a ‘La Stampa’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

