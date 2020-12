Lettera minatoria | la solidarietà di Parente a Mastella | Di Maria e Barone

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDi seguito la dichiarazione didel consigliere comunale e capo dello staff della presidenza della Provincia, Renato, sulle minacce di morte recapitate al sindaco di Benevento, Clemente, al presidente della Provincia, Antonio Die al presidente dell’Asi, Luigi. “Esprimo la massima vicinanza al sindaco di Benevento Clemente, al presidente della Provincia Antonio Die al presidente dell’Asi Luigiper le minacce di morte che hanno ricevuto. A loro va la miapolitica per l’operato svolto sinora in totale trasparenza e ad esclusivo appannaggio dei cittadini, oltre che quella umana. Nel contempo condanno l’azione vile, messa in atto ...