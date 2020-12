Istat: crollo dell’occupazione, a ottobre -473.000 unità su un anno (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gli occupati si riducono in modo consistente su ottobre 2019 a causa della pandemia con 473,000 persone al lavoro in meno. Questi gli effetti perversi della politica del trio Conte-Speranza-Gualtieri Leggi su firenzepost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Gli occupati si riducono in modo consistente su2019 a causa della pandemia con 473,000 persone al lavoro in meno. Questi gli effetti perversi della politica del trio Conte-Speranza-Gualtieri

Agenpress : Lavoro. Istat: a ottobre -473.000 occupati su anno. Crollo per indipendenti e precari - FirenzePost : Istat: crollo dell’occupazione, a ottobre -473.000 unità su un anno - fisco24_info : Istat: a ottobre -473.000 occupati su anno: Crollo per indipendenti e precari;disoccupazione stabile al 9.8% - fisco24_info : Istat: a ottobre -473.000 occupati su anno: -0,1% su mese, -13.000 unità; Crollo per indipendenti e precari. Il tas… - fisco24_info : ISTAT: A OTTOBRE -473.000 OCCUPATI SULL'ANNO. TASSO di DISOCCUPAZIONE DEI GIOVANI SALE AL 30,3%: -0,1% su mese, -13… -

Ultime Notizie dalla rete : Istat crollo HTTP/1.1 Server Too Busy