Conte: “Nel bene e nel male io supporto questi ragazzi. Con questo spirito mettiamo in difficoltà tutti” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’Inter doveva vincere e ha vinto. E adesso si giocherà la qualificazione con lo Shakhtar, anche se potrebbe non bastare la vittoria. Perchè occorre che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino.Antonio Conte ha commentato così la gara nel post: “Se non sei squadra sotto tutti i punti di vista, tattico, caratteriale, non vieni qui a vincere contro una squadra che sta attraversando un buon momento.Abbiamo fatto una partita importante, magari con delle sofferenze inutili. Ma siamo vivi e questa è la cosa più importante. Complimenti ai ragazzi perché lo spirito era quello giusto. Quando c’è questo spirito mettiamo in difficoltà tutti. Quello che io chiedo è una crescita di responsabilità da parte di tutti, solo in questo modo possiamo crescere ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’Inter doveva vincere e ha vinto. E adesso si giocherà la qualificazione con lo Shakhtar, anche se potrebbe non bastare la vittoria. Perchè occorre che Real Madrid e Borussia Moenchengladbach non pareggino.Antonioha commentato così la gara nel post: “Se non sei squadra sotto tutti i punti di vista, tattico, caratteriale, non vieni qui a vincere contro una squadra che sta attraversando un buon momento.Abbiamo fatto una partita importante, magari con delle sofferenze inutili. Ma siamo vivi e questa è la cosa più importante. Complimenti aiperché loera quello giusto. Quando c’èintutti. Quello che io chiedo è una crescita di responsabilità da parte di tutti, solo inmodo possiamo crescere ...

Giorgiolaporta : E' normale che paghiamo le tasse per far scortare la fidanzata di #Conte? Erano contrari a scorte e #autoblu e ora… - CarloCalenda : La “piramide” con cui Conte pensa di gestire il #RecoveryPlan è destinata a fallire perché si pensa di far fare ad… - CarloCalenda : Italia al 40 posto su 53 nel ranking dei paesi per resilienza al Covid. Possiamo illuderci per “spirito di squadra”… - sunflower_becca : Caro Conte, ti scrivo questa letterina per chiederti gentilmente come Silente nel Calice di fuoco ME LI APRI STI CA… - salgio90 : Quello che avete bollato come reazionario, Boris Johnson, ha fatto si che il vaccino sarà disponibile nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Nel Sassuolo-Inter, Conte: «Qui niente è facile, qualcuno butta negatività nell'ambiente» Corriere TV