Champions League 2020 21 dove vedere le partite oggi mercoledì 2 dicembre | Juventus e Lazio in campo

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)/21 fase a gironi, lein tv martedì 24 e25 novembre: in, Inter e Atalanta/21 si torna inper la quarta giornata con tutte lesu Sky e Now Tv martedì 1 e, su Canale 5 martedì Atalanta-Midtjylland in diretta in chiaro, mentre solo su Sky-Dinamo K., Borussia M. – Inter e Dortmund –. Su Sky Anna Billò alla guida dei programmi diShow”, lo studio di approfondimento dei ...