Capello | il retroscena | “C’era un calciatore che proprio non volevo ma poi…”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Fabioracconta ai microfoni di Sky Sport un curiosorelativo alla sua esperienza da mister alla Roma che riguarda unchenon avrebbe voluto nella sua squadra ma che poi, visto il rendimento in campo e in allenamento, lo ha fatto del tutto ricredere.e l'aneddoto su Samuelcaption id="attachment 1059411" align="alignnone" width="598" Samuel (getty images)/captionLo chiamavano The Wall quando giocava. E un motivo c'era. Nessuno poteva superarlo quando era in forma. Parliamo di Walter Samuel, ex difensore dell'Inter e della Roma che ai tempiin giallorosso con Fabio... beh, non eraapprezzato: "Quando i dirigenti della Roma hanno preso Samuel ho pensato non fosse all'altezza. Lo vedevo ...